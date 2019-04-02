Mesut Kula Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MANİSA DEMİRCİ belediye başkan adayı olan Mesut Kula isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA DEMİRCİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mesut Kula isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MANİSA DEMİRCİ adayı Mesut Kula kimdir? Bağımsız MANİSA DEMİRCİ adayı Mesut Kula yüzde kaç oy aldı?

Mesut Kula Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MANİSA DEMİRCİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesut Kula DEMİRCİ ilçesinde % 0,42 oranında oy almıştır. DEMİRCİ ilçesinde % 0,42 oranında oy olan Mesut Kula adlı Bağımsız adayı toplamda 111 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA DEMİRCİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.