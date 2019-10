Mesut Mestan: "Bizi bekleyen tehlike FIFA'daki dosyalar"

Kendilerini bekleyen en büyük tehlikenin FIFA'da bekleyen dosyalar olduğunu söyleyen Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "Bunların geçen yıl davaları açılmış. Bu yıl da bunların çoğu sonuçlanacaktır. 5 milyon Euro anaparası, yaklaşık 1 milyon Euro da faiz ve cezaları olabilir. Bu dosyaların içinde ödenmezse 3 dönem transfer yasağı olanlar var" dedi.Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Bursaspor'un son durumu ve merak edilenleri anlatan Mestan, Bursaspor'un FIFA'daki dosyalarına dikkat çekti. 3 puan silinmemesi için de çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Mestan, kulübün borcunu da 550 milyon TL'lerden 400 milyon TL'ye indirmeyi başardıklarını anlattı.TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un bulunmak istemediği bir yerde olduğunu dile getiren Mestan, "Olmak istemediğimiz bir ligdeyiz ama bunu kabullendik. Yönetim olarak da şehir olarak da kabullendik. Bunun üstesinden nasıl geliriz diye uğraşıyoruz. Bursaspor, şehrin önemli bir markasıdır. Şehrin bu markayı çok sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Geldiğimiz 3 aylık süreçte gerçeklerimiz vardı. Bursaspor'un transfer tahtası kapalıydı. Uzun uğraşlar sonucu onu açtırabildik. Akabinde de ligde bulunduğumuz konuma getiren alt yapıdaki genç oyuncularımız hem de bu ligi bilen yetenekli, kaliteli oyuncuları transfer etmeyi başardık" diye konuştu."Cezaları ile birlikte 6 milyon Euro"Zorlu sürecin atlatılamadığına dikkat çeken Mesut Mestan, "Yaklaşık 8 ay sonra lig bitecek. Bu 8 aylık süreci de en az hasarla atlatmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkabilelim istiyoruz. Bu yolda da zorluklar var. Bu zorlukları bugüne kadar açıklamadık ama şu an bazı konulara değinmek istiyorum. Bizi bekleyen en büyük tehlike FIFA'daki dosyalar. Bunların geçen yıl davaları açılmış. Bu yıl da bunların çoğu sonuçlanacaktır. 5 milyon Euro anaparası, yaklaşık 1 milyon Euro da faiz ve cezaları olabilir. Bunların içinde ödenmezse 3 dönem transfer yasağı olan dosyalar var. Kamuoyu bunu bilmesi gerekiyor. Büyük ihtimal bu dosyalar yıl sonuna kadar sonuçlanır. Faizleri ile birlikte 6 milyon Euro gibi bir bedeli var. Şu an gelirimiz yok. Sponsorlarla kısmi gelirlerimiz oldu. Futbolcu satışlarından bir takım gelirlerimiz oldu. Güzel şeyler de söyleyelim 500-550 milyon TL'den 400'lü milyon liralara indirebildik. Kulübün şu anda yaklaşık 420 milyon TL borcu vardır. Maliyetleri yüksek futbolcuları satarak tasarruf ettik" şeklinde konuştu.Bu yılki futbolcu bütçesini de açıklayan Başkan Mestan, "Bizim futbolcu bütçemiz 30 milyon TL civarındadır. Burada da bir tasarrufumuz oldu. Personel sayımızda azaltma oldu, onu istemeyerek yaptık. En çok üzüldüğüm konu oydu. Sonuçta burada yıllarca hizmet etmiş arkadaşlarımız vardı. Ama kulübün geldiği mali durum hem maaşları ödeyemez durumdaydı hem de kulübün tasarrufa gitmesi gerekiyordu" dedi."İkinci İbrahim Yazıcı olma hedefimiz yok"3 puan silinmesi konusuna da açıklık getiren Mestan, "Eksi 3 puanı da anlatayım size. Geçen yıl aralık aylarında futbolcular imzalanıp federasyona bildiriliyor. Bunu yapmazsanız size bir süre veriliyor. O sürenin sonu da bize denk geldi. Yaklaşık 17 milyon TL'lik rakam var. Bu giden oyuncular ve kulüpler de vardı işin içinde. Bunları biz ikna edemedik. 17 milyon TL ödeyecek bütçemiz de yoktu. Şu anki süreçte Tahkim Kurulu'na itiraz ettik. Olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Daha kesinleşen bir şey yok. Tahkim Kurulu'ndaki kararın bizim lehimize geleceğini düşünüyorum. Bu konuda ümitsiz değilim. İnişler çıkışlar olacak. Bizler Süpermen değiliz. İkinci İbrahim Yazıcı olma gibi hedefimiz de yok. Ali Ay gibi olma niyetimizde yok. Bursa'da binlerce insan var. Bizden daha iyi bu görevi yapacaklar da vardır. Şu an görevde biziz. Bizler yönetimdeki arkadaşlarla elimizden geleni yaparak Bursaspor'u Süper Lig'e çıkartmayı hedefliyoruz. Burada olmazsa olmazımız şehrin bütünlüğüdür. Bu takımın herkese ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Şu an puan silme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yeşil-beyazlıların başkanı, "Cezalarda da puan silme durumu gelmedi, yalnızca 3 dönem transfer yasağı geldi. Sezon sonuna kadar, yıl sonuna kadar değil. Örnek veriyorum; 2020 yılının mayıs ayına kadar diyeyim. 8 aylık süreçte çoğu sonuçlanır diye düşünüyoruz, inşallah hiç sonuçlanmaz. 6 milyon Euro'yu Bursaspor'un ödeme gücü yok, geliri yok daha doğrusu. Tüm gelirler temlikli. Federasyondan da 1. Lig'de galibiyet başına prim yok, onu da cebimizden ödüyoruz. Bizi 6 puan silinmesi şeklinde bekleyen bir tehlike yok. Naklen yayın gelirleri bankaya temlikli olduğu için bize gelmiyor. Federasyondan bir kuruş para gelmedi bize. Alternatifimiz proje üretmek ve şehrin ileri gelenlerinin Bursaspor'a sahip çıkmasıdır. Şu an bizim TFF'den transfer yasağımız yok, borcumuz da yok. 30-40 küsur dosyayı da hallettik. Sanırım 40 milyon TL Süper Lig'e ayakbastı parası geliyormuş, geçen sene gelmiş, bu sene de gelir umuyorum. Onu da 12 ayda ödüyorlarmış" dedi."Bursaspor kampanyasından beklenen gelir elde edilemedi"Bursaspor kampanyasından beklenen gelirin elde edilmediğini sözlerine ekleyen Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "SMS kampanyası yaptık, yaklaşık 400 bin lira gibi bir gelirimiz oldu. Onun süreci var, şu an bu rakamı kullanamadık hala bankada bekliyor. Telekomların tahsilat süreçleri var, tahsil ettikten belirli bir gün sonra kulübe ödeme yapıyor. Ama açtığımız kampanyada da gelen gelir, beklediğimiz düzeyde değil. Biz derken, bizi Bursaspor olarak algılıyorum. Başkanlar gelip geçici, Bursaspor kalıcı, bizler de Bursaspor için çalışıyoruz. Bursaspor'un neferiyiz" diye konuştu."Bursaspor'un bu dönemde kavgaya değil, birlikte olmaya ihtiyacı var. Hepimiz hesaplarımızı bir kenara bırakmak zorundayız. Mevcut durumu düzeltip yarına bakmak durumundayız. Geçmişe bakarak çok yaşayamayız" diyerek sözlerini sürdüren Mestan, şunları söyledi:"Şu an takım iyi doğru yolda gidiyor, Bursaspor Kulübü'nü de doğru yolda götürmek en büyük hedefimiz. Bunda da herkese ihtiyacımız var. Mali denetim var, inceletiyoruz. Mali raporlar geldikten sonra görevimiz dava açmak, sonrasında yargı sürecine gidecek. Yargı ne karar verirse başımızın üstünde yeri var, yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz." Altay müsabakası final maçıdır"Stadyum isim hakkının yıllardır gerçekleşmediğini dile getiren Mestan, projelerini isim hakkı anlaşması olmayacakmış gibi planladıklarını söyledi. Son olarak Altay maçını da değerlendiren Başkan Mesut Mestan, "En son oynadığımız Adana Demirspor maçı maalesef istediğimiz gibi geçmedi. Böyle zorlu maçlardan bir tanesi Altay maçıdır. Her ne kadar bazı kesimlerde kolay görünmüş olsa da bu maç da final maçı. Oradan en iyi skorla dönüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımımız bunu başaracak güçte ve inançta. Hem kadro kalitesi hem de şehrin büyüklüğüyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu ligi hiçbir zaman hafife almadık. Benimsemek istedik, benimsediğimizi düşünüyorum. Hepimiz buradan inşallah yüz akıyla çıkacağız. Süper Lig'e takımımız çıkarsa dünyanın en mutlu insanları oluruz. Başarı tamamen şehrindir, camianındır. Biz kentle, bu takımı 2010 yılında şampiyon yaptık. İnşallah şehir bu takımı layık olduğu yere çıkaracaktır" diye konuştu.Altay deplasmanını 215 taraftar izleyecekAltay maçının Menemen Stadı'nda oynanması ile ilgili de görüşlerini belirten Mestan, sözlerini şöyle noktaladı:"Hem federasyondaki yetkililerle hem de Altay Spor Kulübü Başkanı ile görüştüm. Bu daha önce planlanan bir durummuş, bizim maçımıza denk geldi. Olimpiyat Stadı büyük ihtimalle yenilenecek ya da yıkılacakmış. Sezon başında müracaat etmişler, anca bugüne turnikeler denk gelmiş. Biz de bu ligin gerçeğini bildiğimiz için itiraz ettik ama geri döneceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle de Menemen Stadı'nda da oynayacağız. 215 misafir takım bileti verildi. Bizim taraftarımız 2-3 bin kişi İzmir'e gider. Ama maalesef bu ligin de kaderi bu. Biz de ayak uydurmak için elimizden geleni yapacağız." - BURSA