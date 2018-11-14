Mesut Özil, Asya'dan Gelen Haftalık 1 Milyon Sterlinlik Teklifi Geri Çevirdi

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız ismin haftalık 1 milyon sterlinlik teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Evening Standard'a konuşan Türk asıllı Alman futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

"ÖNCELİĞİ HİÇBİR ZAMAN PARA OLMADI"

" Asya'dan dev bir teklif aldık ancak Mesut için öncelik hiçbir zaman para olmadı. Tabii ki para önemli bir etken ama Mesut bir Premier Lig futbolcusu ve sosyal medyada çok sayıda takipçisi var. Az önce formasının kulüpte en çok satılan oyuncu olduğunu okudum. Bütün bu bilgileri dikkate almak zorundasınız. Mesut'un global bir pazarı var. Fakat o her zaman kalbinin sesini dinler. Biz başka takımlarla da imzalayabilirdik ama Mesut sevdiği kulübü seçti."