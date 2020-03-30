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Mesut Özil baba oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil baba oldu.

30.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:51

Arsenel forması giyen Mesut Özil, baba oldu. Deneyimli oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil baba oldu

Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.

Mesut Özil baba oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Mesut Özil, Arsenal, Spor

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Yıldız futbolcu Mesut Özil baba oldu
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