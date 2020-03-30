Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mesut Özil baba oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu.

30.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:35
Mesut Özil baba oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, çocuklarına Eda ismini verdi.
Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil'in kızı oldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti yeni doğan çocuklarına Eda adını verdi. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla fotoğrafını paylaşarak, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN" notunu düştü.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mesut Özil, Arsenal, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Mesut Özil baba oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfreden 3 kişi için karar verildi Haberler
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfreden 3 kişi için karar verildi
Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı Haberler
Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:20: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 00:12: Fransa'da ölü sayısı 3 bini geçti - Haber 00:12: Irak Dışişleri Bakanı Hekim ve Çavuşoğlu telefonda görüştü - Haber 00:10: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak... - Haber 23:52: ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı - Haber 23:30: Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi - Haber 22:57: Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 22:05: Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum - Haber 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor