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Mesut Özil baba oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, ilk bebeklerini kucağına aldı.

31.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:45
Mesut Özil baba oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal 'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, ilk bebeklerini kucağına aldı. Çift, kızlarına, "Eda" ismini verdi. Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah" diye konuştu.

ARSENAL'DEN MESUT'A TEBRİKİngiliz kulübü Arsenal de sosyal medya hesabından hem Mesut Özil'i hem de eşi Amine Özil'i tebrik ederek, "Arsenal ailesine hoş geldin Eda" notuyla paylaşımda bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mesut Özil, Arsenal, Spor
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