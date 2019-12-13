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Mesut Özil'den Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına sessiz kalan Müslümanlara tepki

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki gösterdi.

13.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:52Mesut Özil'den Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına sessiz kalan Müslümanlara tepki
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mesut Özil, batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtti.
Mesut'un, "Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası" diye başlayan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır..."

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Mesut Özil, Güncel

Kaynak: AA

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