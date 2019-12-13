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Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı

Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme ve birçok ülkenin konuyla ilgili sessiz kalmasına tepki gösterdi.

13.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:40Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı
'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme ve birçok ülkenin konuyla ilgili sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Mesut Özil, Çin'in Doğu Türkistan'a yaptığı zulme dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncunun yaptığı paylaşım şöyle:
"Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu... Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler... Kuran'lar yakılıyor... Camiler kapatılıyor... Medreseler yasaklanıyor... Din alimleri birer birer öldürülüyor... Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor... Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor... Tüm bunlara rağmen... Ümmeti Muhammed suskun... Sesi çıkmıyor... Müslümanlar sahiplenmiyor... Bilmezler mi ki, zulme rıza zulümdür... Hz. Ali ne güzel demiş; 'Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır, aylardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır."
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Mesut Özil, Arsenal, Güncel

Kaynak: İHA

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