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Mesut Özil'den Doğu Türkistan tepkisi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Doğu Türkistan'da yaşananlara ve Müslüman ülkelerde medyanın yaşanan olaylara sessiz kalmasına tepki gösterdi.

13.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:27

İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen Mesut Özil, Doğu Türkistan ile ilgili açıklama yaptı.

Mesut Özil'in paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde;

"Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler. Kuran'lar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun. Sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki, Zulme Rıza Zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır, aylardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur. Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Şüphesiz ki, Allah; Tuzak kuranların en hayırlısıdır..."

Mesut Özil'den Doğu Türkistan tepkisi

Doğu Türkistan, Mesut Özil, Arsenal, Spor


HABER YORUMLARI (15)
ARDA TAMER:Kimsesizin sesini duyuran kimse bizdendir.
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TOSUNPAŞA:ALMAN MESUTDAN SES ÇIKTI MÜSLÜMAN ÜLKELERDE SES ÇIKMADI
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ADAM GİBİ ADAM:Kariyerinin sonuna geliyor ya başlar şimdi türkiye türkiye diye inlemeye !
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BİLECİK SÖĞÜT OSMANLI OĞLU:hela olsunn kardesimee
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MESUT DEĞİL MARKUS:BUNU TÜRK MİLLİ TAKIMI YERİNE ALMANYAYI SEÇEN ADAMMI SÖYLÜYOR. HAY SİZİN YAPACAĞINIZ İŞE BEN TÜKÜREYİM.
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TÜRKÇÜ:helal olsun sana helal
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MEHMET GÜLOĞLU:ALLAH RAZI OLSUN, ADAMSIN ÖZİL. . . .
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SONBAHAR:Allah senden razı olsun!
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UNİ BJK:AMA BIZIM UEFA KUPAMIZ VAR LOO
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GALA1905:Bizimde wolverhamptonumuz var looooo.
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