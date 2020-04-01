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Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

01.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:26
Mesut Özil'den
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal 'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.
Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.
Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.
31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mesut Özil, Arsenal, Spor
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Haberler ›› Spor ››Mesut Özil'den 'evde kalanlara' Arsenal maçına davetiye - Spor
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