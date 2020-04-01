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Yıldız futbolcu Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini açıkladı.

01.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:04

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal 'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, "Evde olduğunuzdan emin olmak için Mesut Özil formalı fotoğraflarınızı gönderin. En beğendiğim fotoğraflar, Arsenal'in evinde oynayacağı maça 2 kişilik davetiye kazanacak" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

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Yıldız futbolcu Mesut Özil’den evde kalanlara maç davetiyesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mesut Özil, Arsenal, Spor

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Yıldız futbolcu Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
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