Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davetiye Vermesine Tepki Gösterdiler!

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş ve düğün davetiyesini teslim etmişti. Bu ziyaretle ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nikah şahidi olmasını rica etti ve Erdoğan, Mesut Özil'e olumlu yanıt verdi.Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nikah şahidi olmasını istemesine Alman siyasiler tepki gösterdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alman yetkili Helge Braun, futbolcuların devletlerin bakanlarından bile çok daha fazla göz önünde bulunduğunu ve siyasi figürlerle olan ilişkilerinin özel hayatlarına yansımasına daha dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Mesut Özil - Amine Gülşe çifti, 2,5 ay sonra dünya evine girecek.