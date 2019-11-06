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Kolasinac ve Mesut'a yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Arsenal forması giyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a saldıran Jordan Northover, mahkemede suçunu itiraf etti. Öte yandan İngiliz polisi de olayla ilgili yeni görüntüleri paylaştı.

06.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:38

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jordan Northover da suçunu itiraf etti. Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etti. Mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden Ashley Smith için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurdu.

HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS VE SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİNDEN MAHKEMEYE ÇIKARILACAKLAR

İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı. Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkarılacağı belirtilmişti.

Mesut, saldırı sonrasında Türk restoranına sığınmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İngiliz polisi, olayla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Kolasinac'ın saldırganların elinden kesici aleti alıp kovaladığı net bir şekilde görülüyor.

Kolasinac ve Mesut'a yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Mesut Özil, Arsenal, Londra, Spor

Kaynak: AA


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