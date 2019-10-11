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Mesut Özil, Fenerbahçe ile masaya oturdu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mesut Özil için İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi. Yıldız oyuncunun bu sezon Arsenal'de neredeyse hiç şans bulamamasının ardından 7 yıllık Arsenal kariyerini bitirmeye karar verdiği ve Fenerbahçe ile masaya oturduğu belirtildi.

11.10.2019 09:43

The Sun'da yer alan habere göre 30 yaşındaki oyuncunun, Arsenal'den ayrılma zamanının geldiğine inandığı kaydedildi. Kuzey Londra ekibinde 7 sezon geçiren Türk asıllı Alman oyuncu, kendisine gelen teklifleri incelemeye başladı.

ARSENAL MAAŞIN BİR KISMINI ÖDEMEYE HAZIR

Mesut Özil için Çin ve MLS ekiplerinin devrede olduğu iddia edilirken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile masaya oturduğu kaydedildi. İngiliz basınında yer alan diğer haberlerde ise Arsenal 30 yaşındaki oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğu ifade edildi.

EŞİ TRANSFERE ONAY VERDİ

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin de yıldız oyuncuya, Eğer İstanbul'u tercih edersen bu beni mutlu eder. İkimiz için de daha huzurlu bir ortam olur. Senin için de istediğin bir ortamda yeni bir başlangıç dediği iddia edilmişti.

Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla 2 maçta 142 dakika süre alırken gol ve asist üretemedi.

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Mesut Özil, Fenerbahçe ile masaya oturdu

Fenerbahçe, Mesut Özil, The Sun, Arsenal, Spor

YORUMLAR(14)
PROF. YORUMCU:YENİ ALEX HAYIRLI OLSUN
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SU KABADAYISI FATİH:ÖZİLİN DAHA BİR MARKA OLDUĞUNU ANLAMAYAN FUTBOL FUKARASI KARDEŞLERİM , SADECE FORMALARI AVRUPADA KENDİ FİYATINI KATLAR
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GS:ne bomba ne bomba adam 2 senedir top ayagina degmiyor al sana bomba
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FATİH:tabi aynı falcao :))
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...:ya bi kesin ya adamin koşmasina gerek yok gol atmasinada iki pas atar akliniz gider beyniniz yere akar yeterki mesut gelsin
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ADINIZI YAZIN:almanlar ekmeni yemiş fb alırsa şaşırmayın
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YETMİŞÜÇ:Çakma Türk sonradan Türk olduğunu hatırlayan hain mesut, Allah senin belanı versin
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MALATYASPOR44:o anlamış türk olduğunu sen anlayamamışsın hala,
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GSLİ:çüp çüplüğe atılır
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FATİH:tabi çüp değil çöp allahın krosu
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