14 Kasım 2018, 14:10
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Mesut Özil, Haftalık 1 Milyon Sterlin'lik Teklifi Reddetti!

Mesut Özil, Haftalık 1 Milyon Sterlin

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun yaz döneminde haftalık 1 milyon sterlin'lik teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'le ilgili oyuncunun menajeri Erkut Söğüt'ten büyük bir itiraf geldi.
Standard Sport'a konuşan Söğüt, Mesut Özil'in yaz döneminde çılgın bir teklif aldığını belirterek, "Yaz döneminde Asya'dan, haftalık 1 milyon sterlin değerinde çılgınca bir teklif aldık. Para kesinlikle dikkate alınması gereken bir detay. Ancak Mesut bu teklifi kabul etmedi çünkü onun önceliği para değil" dedi.
Mesut Özil'in Arsenal ve Premier Lig'deki nüfuzundan da söz eden Söğüt, "Premier Lig'de oynayan futbolcular arasında sosyal medyada en çok takipçisi olan futbolcu o. Aynı zamanda Arsenal, en çok Mesut Özil'in formasını satıyor. Aynı zamanda o bir Dünya Kupası şampiyonu. Günümüzde futbolcuların ticari etkileri çok önemli. Mesut hem Premier Lig'i hem de Arsenal'i seviyor" dedi. (Goal)
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