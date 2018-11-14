Mesut Özil, Haftalık 1 Milyon Sterlin'lik Teklifi Reddetti!

Standard Sport'a konuşan Söğüt, Mesut Özil'in yaz döneminde çılgın bir teklif aldığını belirterek, "Yaz döneminde Asya
'dan, haftalık 1 milyon sterlin değerinde çılgınca bir teklif aldık. Para kesinlikle dikkate alınması gereken bir detay. Ancak Mesut bu teklifi kabul etmedi çünkü onun önceliği para değil" dedi.
Mesut Özil'in Arsenal
ve Premier Lig'deki nüfuzundan da söz eden Söğüt, "Premier Lig'de oynayan futbolcular arasında sosyal medyada en çok takipçisi olan futbolcu o. Aynı zamanda Arsenal, en çok Mesut Özil'in formasını satıyor. Aynı zamanda o bir Dünya Kupası şampiyonu. Günümüzde futbolcuların ticari etkileri çok önemli. Mesut hem Premier Lig'i hem de Arsenal'i seviyor" dedi. (Goal)