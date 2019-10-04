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Mesut Özil için şok sözler: Formayı hak etmiyor

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege'i 4-0 yendikleri maçı sonrası adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Emery, Mesut'u kadroya almadım çünkü diğer oyuncular, ondan daha fazla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

04.10.2019 11:33

UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege'i 4-0 mağlup eden Arsenal'de menajer Unai Emery, maçın ardından açıklamalarda bulundu."Mesut Özil'i neden kadroya almadınız?"sorusunu yanıtlayan Emery,"Mesut'u kadroya almadım çünkü diğer oyuncular, ondan daha fazla hak ediyor"dedi.

Maçı değerlendirerek sözlerine devam eden Emery, "İlk iki maçta 6 puan almak önemli. İyi bir oyun ortaya koyduk. Ancak yine de oyunumuzu geliştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"HARİKA PERFORMANS SERGİLEDİLER"

Emery sözlerini, "Topu daha iyi kontrol edebilir ve daha fazla pozisyon yaratabiliriz ama ligde yorucu bir maç oynadık. Buna rağmen oyuncularım harika performans sergilediler" ifadeleriyle tamamladı.

İSTANBUL'DAN EV ALDI İDDİASI

Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve çocukluğunda taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacak. Emery, onu transfer dönemine kadar ya oynatır ya da yedek soyundurur." ifadelerini kullandı.

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Mesut Özil için şok sözler: Formayı hak etmiyor

Standard Liege, Mesut Özil, Arsenal, Spor

YORUMLAR(4)
MEMLEKETİM:Baskanla Acun bitirdi mesutun futbol hayatini.
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ADINIZI YAZIN:gelsin be kardesşim max kruse gerekırse çift forvet oynatrırız
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FB Lİ:gelme sakın bizim max kruse miz var
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Adam bizim ülkenin havasını soluduktan sonra, Türk oyuncular gibi bozuldu!
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