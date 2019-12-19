Mesut Özil için "Yok artık" dedirten sansür!

Oyun üreticisi ve geliştiricisi Konami, Uygur Türkleri'ne sahip çıkan ve onlara uygulanan zulmü dünyaya duyuran Mesut Özil'i PES 2020'den çıkarmaya başladı.

Çin'deki kullanıcılar için yapılan güncelleme öncelikle PES 2020 Mobile için geldi. Kullanıcılar, Arsenal'in kadrosunda Mesut Özil'in olmadığını doğruladı.

PES için oyun geliştiren NetEase Games, Weibo'dan yaptığı açıklamada, "Özil, Çin hakkında sosyal medyada aşırı bir açıklama yaptı. Açıklama, Çinli sporseverlerin duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etti. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz, affetmiyoruz!" dedi.

Ayrıca, Çin devletinin kararıyla Arsenal maçları da yayından kaldırılırken, Çin'de yayın yapan sosyal medya sitesi Weibo da Mesut Özil'in profilini kaldırdı.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN MESUT TEPKİSİ

Mesut Özil'e karşı uygulanan bu sansüre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pompeo, "Çin Komünist Partisi'nin Mesut Özil'e uyguladığı sansür politikası, sadece gerçeği gizleme çabasıdır. Çin Komünist Partisi, insan haklarını ihlal ettiğini ve Uygurlar'a uyguladığı vahşeti dünyadan saklamaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL: "ÜMMETİN KANAYAN YARASI"

Mesut Özil, batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtti.

Mesut'un, "Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası" diye başlayan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır."

ARSENAL DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mesut Özil'in açıklamasının ardından Arsenal da konu hakkında bir bildiri yayımladı ve şu ifadelere yer verildi; "Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı yorumlar üzerine Arsenal açıklama yapma ihtiyacı duymuştur. Paylaşılan şey, Özil'in kendi görüşüdür. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır"