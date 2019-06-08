Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe kimdir?

Oyuncu ve manken olan Amine Gülşe Arsenal takımının Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile evlendi. Evlilikleriyle magazin gündeminde önemli bir yer edinen çiftin severleri internetten araştırma yapmaya başladı. Mesut Özil'in müstakbel eşi olan Amine Gülşe kimdir diye arama yapan vatandaşlar Gülşe'nin özel hayatını merak ediyor. Peki Amine Gülşe kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe, Türk kökenli İsveç vatandaşıdır. Oyuncu ve manken olan Amine Gülşe 26 yaşındadır. Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi olup uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı. Fakat Amine Gülşe'nin adını geniş şekilde duyuran Mesut Özil ile yaşadığı aşk oldu. Zaman buldukça Londra'da yaşayan Mesut Özil'in yanına giden zarif oyuncu Mesut'a aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Amine Gülşe, uzun yıllar Türkiye dışında yaşamasına rağmen Türkçeyi düzgün bir şekilde kullanmasıyla dikkat çekiyor. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe, 1.78 boyunda ve 55 kilodadır. Ayrıca Amine Gülşe, 90-62-92 vücut ölçülerine sahip.

Sosyal medya kullanıcısı olan Amine Gülşe hem Twitter, hem de İnstagram kullanıyor. Twitter'ı sık kullanamayan güzel manken, İnstagram'da ise oldukça aktif olduğu gözleniyor. İnstagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan Amine Gülşe'nin fotoğrafları ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.