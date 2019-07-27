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Mesut Özil'in 5 ay önce verdiği Kolasinac cevabı herkesi şaşırttı!

Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil'in 5 ay önce çıktığı bir programda 'Bir kavgaya girsem yanıma Sead Kolasinac'ı alırdım' cevabı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

27.07.2019 17:11
Mesut Özil'in 5 ay önce verdiği Kolasinac cevabı herkesi şaşırttı!

Perşembe günü gaspçılar tarafından Londra'da takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil'in 5 ay önce çıktığı bir programda söylediği sözler futbolseverleri şaşırttı.

"YANIMDA KOLASINAC'I İSTERDİM" DEMİŞTİ

Şubat ayında Aubameyang ile birlikte YouTube'da bir programa katılan tecrübeli futbolcuya "Eğer bir kavgaya girecek olursanız, Arsenal'den hangi takım arkadaşınızı yanınıza alırdınız?" şeklinde bir soru sorulmuş, Mesut ise "Sead Kolasinac. Çünkü o bir makine" cevabını vermişti.

Bu yayından yaklaşık 5 ay sonra saldırıya uğrayan 30 yaşındaki futbolcunun yanında bulunan ismin Bosna Hersekli Kolasinac'ın olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Hatırlanacağı gibi Mesut Özil ve Sead Kolasinac, Londra'nın göbeğinde bıçaklı soyguncular tarafından saldırıya uğramıştı. Kolasinac'ın, arabanın yanında saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığı görüntüler çok konuşulmuştu.

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Mesut Özil, Arsenal, Londra, Spor

YORUMLAR (2)
AHMET DİNGİL: mesut Yusuf Yusuf oldun lan adamı bırakıp kaçtın soytarı:)))
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MİSAFİR: Yazıklar olsun tarafgir medya TS ing liginin en golcülerinden birini transfer ediyor ama bizim tarafgir medyada tık yok ah da bu oyuncuyu İstanbul kulüpleri transfer etseydi ortalık ayağa kalkardı
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