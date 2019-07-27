Mesut Özil'in 5 ay önce verdiği Kolasinac cevabı herkesi şaşırttı!

Perşembe günü gaspçılar tarafından Londra'da takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil'in 5 ay önce çıktığı bir programda söylediği sözler futbolseverleri şaşırttı.

"YANIMDA KOLASINAC'I İSTERDİM" DEMİŞTİ

Şubat ayında Aubameyang ile birlikte YouTube'da bir programa katılan tecrübeli futbolcuya "Eğer bir kavgaya girecek olursanız, Arsenal'den hangi takım arkadaşınızı yanınıza alırdınız?" şeklinde bir soru sorulmuş, Mesut ise "Sead Kolasinac. Çünkü o bir makine" cevabını vermişti.

Bu yayından yaklaşık 5 ay sonra saldırıya uğrayan 30 yaşındaki futbolcunun yanında bulunan ismin Bosna Hersekli Kolasinac'ın olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Hatırlanacağı gibi Mesut Özil ve Sead Kolasinac, Londra'nın göbeğinde bıçaklı soyguncular tarafından saldırıya uğramıştı. Kolasinac'ın, arabanın yanında saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığı görüntüler çok konuşulmuştu.