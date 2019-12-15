Haberler » Spor » Mesut Özil'in açıklaması Çin'i korkuttu - Spor

Mesut Özil'in açıklaması Çin'i korkuttu

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Arsenal forması giyen Mesut Özil'in, Çin'de zulüm gören Uygur Türkleriyle ilgili açıklaması nedeniyle Arsenal-Manchester City karşılaşmasını yayınlamayacağını duyurdu.

15.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:02Mesut Özil'in açıklaması Çin'i korkuttu
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), forması giyen Mesut Özil'in, Çin'de zulüm gören Uygur Türkleriyle ilgili açıklaması nedeniyle Arsenal-Manchester City karşılaşmasını yayınlamayacağını duyurdu.

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Çin'in Uygurlara yönelik zulmünü gündeme getiren açıklamaları maç yayınını iptal ettirdi. Çin Merkez Televizyonu (CCTV), daha önce yayınlanması planlanan Arsenal - Manchester City karşılaşmasını, Mesut Özil'in açıklamaları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. CCTV, maç saatinde Wanderers - Tottenham maçının tekrarını göstereceğini belirtti.

Arsenal Kulübü ise Özil'in ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından Çince yaptığı açıklamada, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir" ifadesini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, cuma günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti. Özil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kur'anlar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkekler ile evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür." - FRANKFURT

Çin Halk Cumhuriyeti, Manchester City, Mesut Özil, Arsenal, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:58 Serkan Özbalta: "Kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor" - Spor
16:56 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyet ve futbolcularla buluştu - Spor
16:56 Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi - Spor
16:56 Isparta 32 Spor devreyi galibiyetle noktaladı: 2-0 - Spor
16:55 TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Spor
16:14 Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti - Spor
14:44 F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada - Spor
13:45 Vodafone Park'ta büyük skandal! - Spor
12:18 F.Bahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak - Spor
12:10 Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var - Spor
15.12.2019 17:12:34