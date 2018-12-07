07 Aralık 2018, 10:38
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Mesut Özil'in de Aralarında Bulunduğu Arsenal Futbolcuları, Uyuşturucu Kullanırken Görüntülendi

Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, bir partide 'Hippy Crack' adlı uyuşturucuyu kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. 70 kadının yer aldığı partinin görüntülerinin sezon başlamadan önceye ait olduğu vurgulandı.

İngiltere Premier Ligin dev kulübü Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de olduğu bir grup futbolcu sezon başlamadan önce, 'Hippy Crack' adlı nitrojen oksidi soludukları anın görüntüleri ortaya çıktı.

MESUT ÖZİL'İN UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ ALTINDA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Henrikh Mkhitaryan'ın bulunduğu futbolcular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucunun etkisi altında olduğu görülüyor.

BALONDAN ÇEKMİŞLER

The Sun'ın servis ettiği görüntülerde futbolcuların nitrojen oksidi balondan çektikleri görülüyor. Balondan çektikleri uyuşturucu maddenin etkisine giren futbolcuların oturdukları koltuklara yığıldıkları ve saçma davranışlar sergiledikleri anlar İngiltere'de gündeme bomba gibi düştü.

MESUT ÇEKTİĞİ BALONU MKHITARYAN'A UZATIYOR

Görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucuyu çektikten sonra balonu Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'a uzatıyor. Mkhitaryan balondan uyuşturucu maddeyi soluduktan sonra kendinden geçiyor.

PARTİYE 70'DEN FAZLA KADIN KATILMIŞ

The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadının katıldığı belirtiliyor. Takımdan ya da oyunculardan görüntülerle ilgili bir açıklama gelmezken, İngiliz basını nasıl bir yaptırım uygulanacağını sorguluyor. Azot protoksitin İngiltere sınırları içerisinde 18 yaş ve üstündeki kişilere satışı serbest. Son 3 yılda satışlarının yüzde 400'ün üzerinde arttığı belirtilen gazın, vücudu oksijensiz bırakarak kalp krizine neden olabileceği ifade ediliyor.

Mesut Özil ve arkadaşlarının eğlendiği gece kulübü

UNAI EMERY İLE LİGE İYİ BAŞLAYAN ARSENAL BÜYÜK MAÇLARI KAZANAMADI

Arsene Wenger'in takımdan ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilien Unai Emery ile lige iyi başlayan Arsenal, Mancheste City ve Chelsea'ye karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

The Sun gazetesinin manşeti

Oyuncu Amine GülşeOyuncu Amine Gülşe'nin Nişanlısı Mesut Özil, 70 Kadınla Partide Görüntülendi

Arsenal,Mesut Özil
07 Aralık 2018 Cuma 10:38



YORUMLAR (44)
HIRBO: VAYBE MESUT BİLE TRENCİ ÇIKTI KİME GÜVENELİM ARTIK
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ZORRR: size ne ya, gidip birine zarar mı vermiş, benim kıstasım budur, yoksa bana ne karar onun günah onun ceza onun, bana ne,
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DEMEK Kİ : ALMANLAR HAKLIYMIS bu adamdan bişe olmaz ..
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ELEKTRİK MÜHENDİSİ: @inşaat mühendisi, Kupon Arsenalden gitti heralde
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YARGIÇ: YİNE DIŞ GÜÇLER İŞ BAŞINDA MESUTU KOPYALAYIP KOPYAYI ÇEKMİŞLER DESEK YERMİ MİLLET ACABA YER YA NİYE YEMESİN NELERİ YEDİRDİK BİZ
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