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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene dünyaevine giren Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber geldi. 26 yaşındaki Gülşe'nin hamile olduğu öğrenildi.

21.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:06

'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un Haziran ayında dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten, müjdeli geldi. Alman basını; Mesut Özil'in 8 ay önce evlendiği eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğunu duyurdu.

"AMİNE'NİN KARNI ŞİŞ, BEBEK YOLDA MI?"

Amine Gülşe ile Mesut Özil, sosyal medyadan yeni yıla girerken bir fotoğraf paylaşmıştı.

Mesut Özil, yeni yılı Amine Gülşe ile Londra'da karşılamış, köpekleri ile poz veren çift, fotoğrafın altına Türk bayrağı eklemişti. Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'nin bu fotoğrafı Instagram'da "Amine'nin karnı şiş, bebek yolda mı?" yorumlarına neden olmuştu. Amine ise bebek soruları karşısında sessiz kalmıştı.

YUNANİSTAN'A GİTMEDİ

Mesut Özil, Amine Gülşe'nin, doğumu yaklaştığı için Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos deplasmanına gitmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında kişisel sebeplerden ötürü yer almadığı belirtildi. Antrenör Mikel Arteta da, Özil çiftinin bebek beklemesi nedeniyle, Mesut Özil'in Yunanistan'a götürülmeyeceğini doğruladı.

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğu ortaya çıktı

Amine Gülşe, Mesut Özil, Arsenal, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ONUR:mesut golü 90 a takmış
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CENGİZ:bizim derdimize bakın bu habermi beni neilyilen dirir
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