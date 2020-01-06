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Mesut Özil'in gösterdiği performans İngiltere'de gündem oldu

Uzun süredir Arsenal'daki geleceği tartışılan Mesut Özil, Mikel Arteta'nın gelişiyle birlikte yeniden doğdu. Gösterdiği performansla ilk 11'deki yerini yeniden kazanan Mesut Özil, eski günlerine dönüş sinyali verdi.

06.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:33

Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra menajerlik görevine eski oyuncusu Mikel Arteta'yı getiren 'da Mesut Özil sevinci yaşanıyor.

Emery yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil, eski takım arkadaşı Arteta ile birlikte yeniden doğdu.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM

ESPN'in haberine göre Mesut Özil, Arteta'nın gelişinden sonra antrenmanlarda en dikkat çekici isim olarak öne çıkıyor. Yıldız futbolcu yeni hocayla beraber son üç lig maçına da ilk 11'de başlarken sergilediği performansla da geri dönüş sinyalleri vermişti.

Uzun zamandır Arsenal'dan ayrılma ihtimali gündemde olan Mesut Özil'in yükselen performansı da iddiaların sonunu getirdi. Arteta'nın Mesut Özil'e olan güveni yıldız oyuncunun Londra ekibinde kariyerine devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

31 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi 2020-21 sezonu sonunda tamamlanıyor.

Mesut Özil'in gösterdiği performans İngiltere'de gündem oldu

Mikel Arteta, Unai Emery, Mesut Özil, Arsenal, Spor


HABER YORUMLARI (5)
EMOXXX: evet ingilteredeyım herkes mesutu konuşuyor. buna para vereceğimize yerli oyunculara verelim daha iyi diyorlar.
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LAZ UŞAĞI: mesut çok duygusal biri
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GALA1905: Adamsin özil.
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TESPIT: Hiç uğraşma burdan Mesut gorsun diye yorumlar atma size gelmeyecek, fener e gelicek Mesut :D:D
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BÜYÜK MESUT: Aslanim Benim Seni Doguran Anaya . . Allah razi olsun Allah senden razi olsun Pasam slm kal
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Spor

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