Mesut Özil'in Uyuşturucu Kullandığı Partideki Kızlardan Biri: Mesut Bilincini Kaybetti

Arsenalli futbolcuların, büyük partisi İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştü.

The Sun'ın video görüntüleriyle ortaya çıkardığı partide; Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi ve Pierre Emerick Aubemayang'ın uyuşturucu etkili balondan hava aldıkları görüntülendi. Bu gazın 'Hippy crack' olarak anıldığı ve hem gülmeyi, hem de cinsel gücü artırdığı belirtildi.

HER BİRİ 205 BİN TL PARA ÖDEDİ

Arsenalli futbolcularla birlikte 70 adet parti kızının da mekanda bulunduğu belirtildi. Londra'daki özel Tape Club'taki partinin futbolcu başına yaklaşık 35 bin Euro'ya (205 bin TL) mal olduğu bilgisi verildi.

"MESUT BALONDAN SONRA BİLİNCİNİ KAYBETTİ"

The Sun, parti kızlarından biriyle yaptığı görüşmeye de haberinde yer verdi. Buna göre, "Hippy crack'in olduğu balonları tüm oyuncular kullanıyor ve etkileniyorlardı. Gazdan çekenler kafayı buluyordu. Gazın içeriği birazcık sertti. Özil, balondan büyük bir hava aldıktan sonra bilincini kaybetti ve koltukta uyuyakaldı. Kıvırcık saçlı genç bir oyuncu (Guendouzi), gazdan aldıktan sonra önce cesurlaştı, ardından durumu kötüye gitti. Bilinci tamamen kapandı ve koltuğun bir köşesinde kaldı. Böyle sporcuların bu halde olması şaşırtıcıydı." ifadeleri yer aldı.