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Mesut Özil tesisleri korona virüs engeline takıldı

Zonguldaklı yıldız oyuncu Mesut Özil'in destek verdiği, 'Mesut Özil' tesisleri bu kezde korona virüs nedeniyle yarım kaldı.

11.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:00
Mesut Özil tesisleri korona virüs engeline takıldı
Zonguldaklı yıldız oyuncu Mesut Özil'in destek verdiği, 'Mesut Özil' tesisleri bu kezde korona virüs nedeniyle yarım kaldı.

Zonguldaklı olan ve Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncusu Mesut Özil, memleketinin takımı olan Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belediyespor için tesis yapılmasına karar verilmişti.Ancak bir türlü tamamlanamayan Mesut Özil tesisleri yarım kalmıştı. Son olarak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt devreye girerek tesisin tamamlanması için yıldız oyuncu Özil'den yeniden destek istedi. Mesut Özil, avukatları aracılığıyla görüşerek tesisin tamamlanması için 7 milyon lira ödenek gönderdiği iddia edildi.Ardından çalışmaların başlanması planlanan Mesut Özil tesisleri yeniden bir soruna takıldı. Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini hızla göstermeye devam eden korona virüs nedeniyle inşaat durdu. Korona virüsün ülkemizden etkisini kaybettiği takdirde çalışmaların kaldığı yerden devam edecek.

Açılışa Mesut Özil'in gelmesi bekleniyor.

A takım ve altyapı oyuncularının konaklayacağı 3 katlı Mesut Özil tesislerinin tamamlandığı takdirde açılış için yıldız oyuncu Mesut Özil'in gelmesi bekleniyor. Öte yandan Özil tesisin tamamlanmasıyla birlikte Amatör Lig takımları arasında örnek tesisler arasında yerini alacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mesut Özil, Arsenal, Spor
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