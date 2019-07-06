06.07.2019 09:53
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Mesut Özil transferi için Ali Koç devreye girdi!

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in transferinde ısrarcı. Yıldız ismi takımında görmeyi çok isteyen Başkan Ali Koç, Mesut için sponsor çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kabus gibi geçen bir sezonun ardından Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünü almayı çok istiyor. Başkan Koç'un en büyük hayali ise Mesut Özil transferi. Arsenal'in Türk yıldızı için sessiz ve derinden bir çalışma yürüten Fenerbahçe Başkanı, yıldız futbolcudan "Olur"u aldı. Ancak transferin önündeki en büyük engel Mesut'un haftalık 350 bin poundluk maaşı… İngiliz ekibinin maaş yükünden kurtulmak için kiralamaya sıcak baktığı Mesut için sponsor arayışı sürüyor.

"KULÜBÜMLE ANLAŞIRSANIZ OLUR"

Koç'a yakın kaynaklar yüzyılın transferinde Mesut'un tutumunun kritik rol oynayacağı görüşünde… Hasta Fenerli olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe forması giymek istediği ve "Kulübümle anlaşırsanız olur" dediği belirtildi. Transfer ihtimali yüzde 1 olan yıldız futbolcunun bugün yüzde 50'lere çıktığı, çok ciddi bir çalışma yürüten Koç'un tüm gücüyle bu transfere yoğunlaştığı aktarıldı. İngiliz basını ise "Fenerbahçe Özil'i istiyor ama parası yok" şeklinde bir haber yaparak görüşmeleri doğruladı.

(Güneş)

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