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BBC

Mesut Özil'in paylaşımına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı yanıt

Çin'deki Arsenal taraftarları Mesut Özil'in, Pekin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto ettiği Instagram paylaşımından sonra takımın formalarını yaktı. Bazı Arsenal taraftarları Mesut Özil'in sözleşmesinin iptal edilmesini isterken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Mesut Özil'i Şincan eyaletini ziyaret etmeye davet etti.

16.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:53

Çin'deki taraftarları Mesut Özil'in, Pekin'in Türklerine yönelik muamelesini protesto ettiği Instagram paylaşımından sonra takımın formalarını yaktı. Bazı taraftarlar, Arsenal'in Özil'le sözleşmesini iptal etmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı ve Özil'in "sahte haberlerle yanıltıldığı" savunuldu.

Türk asıllı Alman oyuncu, Cuma günü yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelemiş ve "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun" demişti.

Mesut Özil'in bu mesajı Arsenal'in çok popüler olduğu Çin'de öfke dalgası yarattı.

"MESUT ÖZİL PALYAÇOLUK YAPIYOR"

Londra kulübünün Manchester City ile Pazar günü oynadığı karşılaşmanın canlı yayını devlet televizyonu CCTV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Pekin yönetimine yakın Global Times gazetesinin başyazısında da, 31 yaşındaki oyuncunun "palyaçoluk" yaptığı ve bu paylaşımın ciddi sonuçları olacağı iddia edildi.

Çin hükümetinin, Özil'in yorumu nedeniyle Premier Lig'e ya da Arsenal'e yaptırım uygulayabileceğinden söz ediliyor.

ÖZİL'LE İLGİLİ HABERLERE YER VERMEME KARARI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve Mesut Özil'i Şincan eyaletini ziyaret etmeye davet etti.

Sözcü Shuang, bu bölgede yaşayan ve çalışan insanların huzurlu bir hayat sürdüğünü iddia etti.

"PİS BİR KARINCA KADAR DEĞERİN KALMAZ"

Özil'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşım bu platformdaki bazı Çinli taraftarların da tepkisini çekiyor.

Instagram'da bir Arsenal taraftarı "Arsenal taraftarlarının son iki günde neler yaşadığını bilemezsiniz. Bir zamanlar sevdikleri bir kulüp ve idollerinin nasıl dedikodu yaymaya başladığını anlamaya çalışıyorlar. Çin'e saldırırsan, gözümüzde pis bir karınca kadar değerin kalmaz" dedi.

Başka bir kullanıcı ise Özil'e tepkisini şöyle dile getirdi:

"Çinli bir futbol taraftarı olarak büyük düş kırıklığına uğradım. Neden sadece futboluna bakmıyorsun? Kamunun gözü önündeki bir figür olarak ne söylediğine dikkat etmelisin ve sonuçlarını bilmelisin."

ÖZİL'İN FORMASI YAKILDI

Özil'in Çin'in Twitter'ı sayılan paylaşım sitesi Weibo'da 4 milyondan fazla takipçisi var.

Futbolcunun Weibo'daki resmi hesabının adı "272". Bu sayı Çince Özil'in adı gibi okunuyor.

Weibo'da bir kullanıcı, Özil'in formalarını yaktığı bir yayımlarken, başka kullanıcılar da aynı şeyi yapacaklarını söyledi.

İÇERİK ÜRETİLMEYECEK

Arsenal'in "Bu içerik Özil'in kişisel yorumudur" açıklaması, Çin'deki öfkeyi dindirmedi. Şanghay merkezli The Paper sitesine göre, bazı futbol taraftarı siteleri bundan böyle Özil'le ilgili haberlere yer vermeme kararı aldı.

Bir futbol simülasyon oyunu şirketi Özil'le ilgili içerik üretmeyeceğini açıkladı.

Çin Futbol Birliği, Özil'in yorumunun "kabul edilemez olduğunu ve Çinli hayranlarının kalbini kırdığını" duyurdu.

Mesut Özil'in paylaşımına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı yanıt

Çin Halk Cumhuriyeti, Mesut Özil, Arsenal, Uygur, Spor
BBC


HABER YORUMLARI (12)
SAMET:size o duvarı gerekirse birdaha ördürtürüz . TÜRK ÜN GÜCÜNÜ BİR DAHA GÖRECEKSİNİZ
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ANGARALI:Adam gibi adamsın biz yanındayız kardeşim.
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MAHO AĞA:Çinliler çıldırmış durumda. . . . suçlarını birilerinin dile getirmesi onları çıldırdıyor…. helal sanan Mesut Çin zülmünü haykırdın. . . . .
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HASANN:haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Helal olsun mesut
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KARAMANOĞLU MEHMET BEY:Allah razı olsun. . Tüm insanlığın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Irkçılık dincilik yapmadan sırf insan olarak Uygurlara sahip çıkmamız gerekiyor.
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HEDEF TURAN:helal olsun mesut evet guzel yapmisin devam . . . . . . .
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DIRMAK:ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KÜSTAH YANIT. . . . . KÖPEK ETİ YİYENLER, BİZİM MESUTA KIZMIŞLAR
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HASOLİ66:Herkesi geç Allahın rızası sana yeter Türk. . .
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HUSEYİN:helal olsun mesut Türk Milleti olarak arkandayız sonuna kadar.
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BENCE:Anlayamadığım, Adam, paylaşımlarda haksız ise, bu kadar tepki neden ? bizde, bir atasözü vardır; ''Yarası olan gocunur'' diye.
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