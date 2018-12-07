Mesut Özil, Uyuşturucu Kullanıp 70 Kadınla Eğlendiği Gecede Bir Daire Parası Harcamış

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Futbol hayatına Arsenal'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de aralarından olduğu Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Henrikh Mkhitaryan gibi futbolcular, sezon başlamadan önce, 'Hippy Crack' adlı nitrojen oksidi soludukları anın görüntüleri ortaya çıktı.

204 BİN TL ÖDEDİ

Özel partiye 70'ten fazla kadının katıldığı ve hesap olarak 30 bin sterlin (204 bin TL) ödendiği belirtiliyor. Takımdan ya da oyunculardan görüntülerle ilgili bir açıklama gelmezken, İngiliz basını nasıl bir yaptırım uygulanacağını sorguluyor.