Mesut Özil ve Amine Gülşe mutluluğa adım adım ilerliyor

Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davullu zurnalı çıkardı. Ünlü çift, Mustafa Sandal'ın "Dön Dünya" şarkısı eşliğinde düğünün olacağı Four Seasons Bosphorus Oteli'ne doğru yola koyuldu.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Magazin ve spor dünyasının günlerdir konuştuğu Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğünü için geri sayım başladı. Geçtiğimiz akşam yaptıkları kına gecesiyle sosyal medyayı sallayan çift bugün akşam yapılacak muhteşem düğünle hayatlarını birleştirecek.

BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUĞA "EVET" DİYECEKLER

Bu akşam, İstanbul'daki Four Seasons Bosphorus'ta yapılacak düğünde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek olan ünlü çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yapacak.

DÜĞÜNÜN ARDINDAN BALAYINA

İkili, 300 kişinin katılacağı görkemli düğünün ardından da balayı için Alaçatı'ya gidecek.