Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğünü ünlüler geçidine döndü

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, Four Seasons Bosphorus Oteli'nde gerçekleşen nikah töreninin ardından dünya evine girdi. Genç çiftin görkemli düğününü ise adeta ünlü geçidine döndü.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDUÇiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.Acun Ilıcalı geceye kızı Leyla ile birlikte katıldı.Demet Akalın'a eşi Okan Kurt eşlik etti.2015 Miss Universe güzeli Aslı Melisa Uzun'a sevgilisi Yağız Can Konyalı eşlik etti.Amine Gülşe'nin yakın dostu Buse Varol, eşi Alişan ile birlikte düğündeydi. İsmail YK, düğünde Mesut Özil'i yalnız bırakmadı.Ünlü manken Tülin Şahin de genç çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı.