Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti! Bebek mi geliyor?

Amine Gülşe ile 7 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil, sosyal medyadan yeni yıla girerken fotoğraf paylaştı. Yıldız futbolcu, yeni yılı Amine Gülşe ile Londra'da karşıladı. Binlerce beğeni alan fotoğrafta takipçileri bir ayrıntıya dikkat çekti.

YENİ YIL FOTOĞRAFLARI MERAK UYANDIRDI

Köpekleri ile poz veren ünlü çift, fotoğrafın altına Türk bayrağı ekledi. Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'nin bu fotoğrafı Instagram'da merak uyandırdı. Beğenilerin yanından ünlü mankene "Amine'nin karnı şiş, bebek yolda mı?" yorumları yapıldı. Özil ve eşi Amine ise bebek soruları karşısında sessizliğini korudu.

TELEFONU DA SALLADI

Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen güzel oyuncu, eşinin Emirates Stadyumu'ndaki maçını yerinde izlemeye gitmişti. Müsabakadan saatler önce tribünde yerini alan Gülşe, karşılaşma boyunca eşine tezahüratlarıyla destek olmasıyla tam not almıştı. Eşine tribünde el sallayan Amine'nin telefonu da sallaması takipçilerini tebessüm ettirmişti.