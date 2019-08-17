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Mesut Özil yok, Kolasinac kadroda

İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk edecek.

17.08.2019 14:09 Mesut Özil yok, Kolasinac kadroda
İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk edecek. Emirates Stadyumu'ndaki oynanacak karşılaşma TSİ 14: 30 başlayacak. Burnley maçı öncesinde Arsenal'de Mesut Özil, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.
Arsenal'in İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrasında antrenmanlarda yer almıştı. Bugün oynanacak maç öncesinde Sead Kolasinac, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilirken, Mesut Özil kadroda yer almadı.
Arsenal kulübünden Mesut'un kadroya alınmama sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.



Mesut Özil, Arsenal, Spor

Kaynak: DHA

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