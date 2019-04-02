Mesut Özkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI YAPRAKLI belediye başkan adayı olan Mesut Özkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI YAPRAKLI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mesut Özkan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI YAPRAKLI adayı Mesut Özkan kimdir? BTP ÇANKIRI YAPRAKLI adayı Mesut Özkan yüzde kaç oy aldı?

Mesut Özkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI YAPRAKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesut Özkan YAPRAKLI ilçesinde % 0,55 oranında oy almıştır. YAPRAKLI ilçesinde % 0,55 oranında oy olan Mesut Özkan adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI YAPRAKLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.