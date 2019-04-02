Mesut Süner Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR KEPSUT belediye başkan adayı olan Mesut Süner isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR KEPSUT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mesut Süner isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR KEPSUT adayı Mesut Süner kimdir? BTP BALIKESİR KEPSUT adayı Mesut Süner yüzde kaç oy aldı?

Mesut Süner Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR KEPSUT belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesut Süner KEPSUT ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. KEPSUT ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Mesut Süner adlı BTP adayı toplamda 49 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR KEPSUT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.