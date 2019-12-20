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Mesut'un Doğu Türkistan paylaşımı sonrası Köln, Çin ile sportif ilişkilerini kesti

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in, Doğu Türkistan paylaşımı sonrası Almanların köklü kulübü Köln, Çin ile sportif ilişkilerini kesti.

20.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:44

Kulübü, Mesut Özil'in açıklamalarının ardından Çin'e futbol ambargosu uygulama kararı aldı. Mesut'un Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dikkat çeken açıklamalarının ardından Köln, bu ülkeyle sportif ilişkilerini kesme kararı aldı. Çin'in Şenyang bölgesinde Çinli yeteneklere yönelik bir futbol akademisi açmak için çalışan ve buradan yaklaşık 2 milyon euro bağış toplayacak olan Alman ekibi bu gelirden de feragat etti.

"ÇİN'DE BÜYÜK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VAR"

Köln Başkanı Werner Wolf, "Bu projeyi yapmamaya kararı verdik" dedi. Köln Konseyi Başkanı Stefan Müller-Römer ise, "Almanya, Çin'in ekonomik gücünü tamamen geçemediği için ilişkileri anlıyorum. Ama sporda Çin'e ihtiyacımız yok. Aksine Çin bizden 20 yıldır bilgi alıyor. Çin'de büyük insan hakları ihlalleri var" dedi. Köln Gazetesi'ne konuşan bir avukat da, "George Orwell'ın (Big Brother karakterini yaratan İngiliz edebiyatçı) bile daha kötüsünü hayal edemeyeceği bir gözetim devleti kuruluyor. Bu yüzden Köln gibi bir kulüp orada asla aktif olmamalı" yorumu yaptı.

THE INDEPENDENT: MESUT HAKLI

THE Independent, Mesut Özil'in Çin çıkışının çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda yer alan Çin'in insan hakları ihlallerini 10 başlıkta özetledi:

1) Toplu gözaltı kampları.

2) Kamplardaki zor şartlar.

3) Tutuklulara işkenceler.

4) Bilgi hakkını engelleme.

5) Azınlıklara karşı baskı.

6) Sakal bırakanlara gözaltı.

7) Gözlemci devlet yapısı.

8) Akrabalarla konuşmama.

9) Kamplarda beyin yıkama.

10) Denetimleri engelleme.

(Akşam)

Mesut'un Doğu Türkistan paylaşımı sonrası Köln, Çin ile sportif ilişkilerini kesti

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Mesut Özil, Köln, Spor


HABER YORUMLARI (5)
CENK: Türkiye her zaman olduğu gibi yine oyuna gelmiş. ABD nin oyununa! İnanmıyorsan, kendin Çine gidip araştıracaksın ! dışarıdan gazel atmaya gerek yok ! ABD nin ekmeğine yağ sürğyorsunuz !
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HACI ARİF EFENDİ: Doğru söze ne denir. İnsan haklarıyla alakası olmayan Çin.
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ASLANBEY: ÖZİL ADAMSIN ÜLKÜCÜYÜM DİYE GEZEN BAHÇELİ NERELERDESİN TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR
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NEYSE: ÇİN İŞKENCECİDİR. . DÜNYANIN EN LUZUMSUZ İNSANLARI
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ADALETÇİ: köln helal olsun
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