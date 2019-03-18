Mesut Üner, "10 Yıldır Hizmet Etmedikleri Halde 5 Yıl Daha İsteyen Bir Aday Var"

Kaynak: İHA

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, seçim bölgesindeki hanımlarla kahvaltıda buluştu. Burada konuşan Üner, "Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattının aynısını güzel Çatalca'mıza da getireceğiz. Çatalca-Halkalı banliyö hattı sayesinde insanlarımız rahatça istedikleri yere gidebilecekler. 10 yıldır hizmet etmedikleri halde sizlerden 5 yıl daha isteyen bir aday var" dedi.Çatalcalı hanımların yoğun ilgi gösterdiği kahvaltı organizasyonunda konuşan AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, sözlerine bir müjdeyle başladı. Kadınlar için sosyal tesislerle ilgili projeleri bulunduğunu söyleyen Üner, mevcut CHP'li Başkan Cem Kara'ya eleştirilerde bulundu."10 yıldır hizmet yok, 5 sene daha istiyor"Başkan Adayı Üner, "10 yıldır hizmet etmedikleri halde sizlerden 5 yıl daha isteyen bir aday var. Takdir tabi ki sizindir. Ancak bizim yaptığımız hizmetleri kendisi yapmış gibi gösteriyor. Bunun da altını çizmek istiyorum" dedi.40 vaatleri var, gerçekleşen vaatleri sadece 3CHP'li başkan Cem Kara'nın verdiği 40 vaadin yerine getirilmediğini söyleyen Üner, sözlerine şöyle devam etti, "Şu ana kadar size söz verip gerçekleştirebildikleri 3 proje var. Onları da İBB'den aldıkları asfalt, park bahçe yardımıyla yaptılar. Yani o işlerini de biz yaptık. Yeni projelerimizde bir kültür merkezi düşünüyoruz. Bu merkezde kadınlarımıza kurs vereceğiz. İçerisinde engelli vatandaşlarımızın da zaman geçirebileceği bir alan olacak" diye konuştu.Çatalca-Halkalı banliyö hattı açılacakUlaşım ve diğer projeler hakkında konuşan Üner, sözlerini şöyle bitirdi, "Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattının aynısını güzel Çatalca'mıza da getireceğiz. Çatalca-Halkalı banliyö hattı sayesinde insanlarımız rahatça istedikleri yere gidebilecekler. Kadınlarımızla ilgili yapacağımız sosyal projelerimizin yanı sıra içinde düğün salonları da bulunan sosyal tesisler yapacağız. Bu sosyal tesislerle beraber üniversite projemiz de var. Onu da gerçekleştireceğiz. 10 yılda kaybettiklerimizi 5 yılda kazanacağız" dedi. - İSTANBUL