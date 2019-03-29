Mesut Üner: "Çatalca Organik Tarım Pazarı ile Kazanacak"

Kaynak: İHA

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca'nın mahallelerini üretim noktasına dönüştüreceklerini söyleyerek, organik tarım pazarlarının yalnızca bir noktadan yapılmayacağını, mahallelere yayarak halkın üreteceğini ve maddi kazanç sağlanacağını belirtti.Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, vatandaşlara açacakları Çatalca Kent Araştırmaları Merkezi projesi hakkında bilgi verdi. Üner, "Kent kimliğimiz akademik bilgiyle güçlenecek. Manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine katkı sağlamak önceliğimiz olacak. Bu amaçla kuracağımız araştırma merkezimiz, Çatalca'nın tarihi geçmişine ve kültürel değerlerine akademik araştırmalarla ışık tutacak, geleceğimizi bilgi ve irfanla zenginleştirecek" dedi."Kültür ve turizmde AR-GE çalışmaları yapılacak"Üner, kültür alanındaki projelerine ilişkin ise "Tarihimizi, kültürümüzü yansıtacak bu yerde tarihle uğraşan bütün arkadaşlarımızı görevlendireceğiz. Çatalca'nın değerlerini ortaya çıkartmasını sağlayan bir merkez olacak. Kültür ve turizm anlamında AR-GE çalışmaları yapılacak bu merkezde yeni nesiller, tarihimize daha yakından bakacak" diye konuştu."Mini işletmeler kuracağız"Tarih müzede açacaklarını belirten Üner, "Mübadele Müzesi'ne ek olarak Çatalca'mızın etkin tanıtımına imkan sağlayacak Tarih Müzesi kuracağız. Müzemiz süreli sergilere ev sahipliği yapacak imkanlarla donatılacak. Yeni nesiller tarihimize ve kültürümüze daha yakından bakacak, görecek, övünecek. Meydanlarımız cazibe merkezine dönüşecek. Mahalle meydanlarımızın çevre düzenlemelerini yapacağız. Meydanlarda mahalle sakinlerimiz için mini işletmeler kuracağız. Bu işletmelerde yöresel ürünlerin satış ve pazarlaması yapılacak, ticaret bereketlenecek. Mahalle meydanlarımız göz kamaştıracak. Bizler mahalle meydanlarını yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Ayrıca, Üner, Çatalca'nın mahallelerini üretim noktasına dönüştüreceklerini söylerken, organik tarım pazarlarının yalnızca bir noktadan yapılmayacağını, mahallelere yayarak halkın üreteceğini ve maddi kazanç sağlanacağını da belirtti. - İSTANBUL