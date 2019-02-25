Mesut Üner: "Çatalcalı Kadınlar ve Çocuklar İçin Projeler Hazır"

Kaynak: İHA

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, çalışan kadınlarla bir araya geldi. Üner, kadınların sorunlarını dinledikten sonra projelerini anlattı. Üner, kadınlar ve çocuklar için projelerin hazır olduğunu ifade ederek, üniversite, havuz, kapalı basketbol salonu, kafeterya ve kreş sözü verdi.AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner çalışan kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Çalışan kadınların sorunlarını dinledikten sonra projelerini anlattı. Üner, "Bugün halkımızın kullandığı Nazım Özbay Kültür Merkezi var. Bu merkez İBB tarafından yapıldı. Hemen onun yanındaki futbol sahası bizim zamanımızda yapıldı. Doğal gaz 2006'da İsmail Başkan'ın AK Parti'ye geçmesinden sonra yapıldı. Gazi İlkokulu, İstanbul Ticaret Okulu, o zaman çok programlı liseydi, Arif Nihat Asya o zamanlarda yapıldı. Bu saydıklarım ve sayamadığım daha nice projeler o dönemlerde yapıldı. Neden bunları saydım, Çatalca'mıza 3 yıllık AK Parti döneminde yapılan hizmetleri saydım" dedi.Hayvan barınağı açılacak, kapalı pazar yeri olacakÇalışan kadınların barınak, kapalı havuz isteklerine karşılık ise Üner, "Hastanemizden en son aldığımız raporda 330 köpek ısırmasına maruz kalmış vatandaşımız var. Bizim bir Hayvan Barınağı projemiz var, İBB tarafından onaylandı. Kısmetse seçimlerden sonra açılacak. Kapalı pazarımız kesinlikle olacak, Ferhatpaşa merkezde olacak bu kapalı pazar" müjdesini verdi."Kültür merkezi yeri hazır"Meydanı futbol sahasına kadar mutlaka açacaklarını ifade eden Üner, "Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun karşısındaki 6 dönümlük yere kültür merkezi inşa edeceğiz. İçinde nikah sarayı, engelliler merkezi olacak. Kadınlarımıza kurslar vereceğimiz bir alan olacak. Burası Çatalca'nın 24 saat yaşayan bir kültür merkezi olacak. Çatalca'da herkesin havuz olarak bildiği mesire alanı var. Oraya İstanbul'un en güzel sosyal tesisini inşa edeceğiz" dedi."Üniversite olacak, kadınlara ve çocuklara özel projelerimiz var""Üniversite olacak mı?" sorusuna ise Üner, "Kesinlikle üniversite getireceğiz. İSKİ'nin aşağısında eşekçi deresi bölgesine ikinci bir pazar düşünüyoruz. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın sosyal açıdan gidecekleri yer yok. Biz erkeklerin sohbet edebileceği yerler var ancak bayanlarımızın akşamları ya da yazın gidebilecekleri bir yer yok. Biz Çatalca Meydanı'nı bayanlarımıza ve çocuklarımıza tahsis edeceğiz" diye konuştu."Havuz, kapalı basketbol salonu, kafeterya ve kreş açacağız"Mesut Üner, "Eski spor salonu var, futbol sahasının olduğu yerde, İl Gençlik Spor Merkezi'yle görüştük. Oraya altına havuz, üstüne kapalı basketbol salonu ve kafeteryaları ve bir de kreş olacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu projelerin hiç biri hayal değil, hepsi olacak Allah'ın izniyle olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL