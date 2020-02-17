Mesut Urgancılar: Fikret Orman döneminde alınan daireler ortada yok

Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar, flaş açıklamalarda bulundu. Urgancılar, "DKY İnşaat'tan 2017'de 11 daire alınmış, 7.5 milyon lira ödenmiş. Ama daireler ortada yok! Tapusu da yok! Ve 2017'de alınan dairlere 2014'te bir banka çoktan ipotek koymuşmuş! Yani ayıplı mal almışız. Parasını vermişiz fakat ortada mal yok! Hukuki süreç başlatıldı" dedi.

FİKRET ORMAN "SPORCULAR İÇİN SATIN ALDIK" DEMİŞTİ

Urgancılar'ın sözünü ettiği dairelerle Fikret Orman, 29 Mart 2017'de "Çok fazla sporcumuz var. Beşiktaş, yurt dışından gelen sporculara kiralar ödeyerek yer tutuyor. 11 daire satın aldık. Dairelere kiralar ödüyoruz. Artık ödemek istemiyoruz. Basketbol, voleybol ve hentbol takımı oyuncuları için buraları değerlendireceğiz" demişti.