Haberler » Ekonomi » Metal fiyatları düşerken paladyumdan tarihi rekor - Ekonomi

Metal fiyatları düşerken paladyumdan tarihi rekor

Çin'in imalat verilerinin ekonomik büyümeye işaret etmesi ve güççlenen doların altın talebini azaltması etkisiyle altın fiyatları düşerken, paladyum yeni rekor düzeyi olan 1,854.40 dolara kadar yükselerek yıllık artışını yüzde 46'ya yükseltti.

02.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:51Metal fiyatları düşerken paladyumdan tarihi rekor

Çin'in imalat verilerinin ekonomik büyümeye işaret etmesi ve güççlenen doların altın talebini azaltması etkisiyle altın fiyatları düşerken, paladyum yeni rekor düzeyi olan 1,854.40 dolara kadar yükselerek yıllık artışını yüzde 46'ya yükseltti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.64 düşüşle 16.86 dolardan,

altın, yüzde 0.53 düşüşle 1,464.80 dolardan,

bakır, yüzde 0.44 düşüşle 2.63 dolardan,

platin, yüzde 0.27 artışla 902.80 dolardan ve

paladyum yüzde 1.0 artışla 1,828.20 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,823 liraya geriledi.

Petrol fiyatları, OPEC + koalisyonunun bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda, üretim kısıntılarını derinleştirebileceğini işaret etmesi ve Çin ekonomisinin iyileşme adımları göstermesi ile yükselişe geçti.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 artışla 61.59 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.16 artışla 56.35 dolardan işlem görüyor.



Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:22 ECB'den küresel ekonomideki belirsizlik açıklaması - Ekonomi
18:16 Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
18:14 Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi
17:58 Kaymakam Erdoğan'dan TARİŞ Çırçır Fabrikasına ziyaret - Ekonomi
17:51 BİST100 yüzde 1.22 arttı,dolar 5.73 lirada - Ekonomi
10:56 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:34 Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Ekonomi
05:00 ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor - Ekonomi
15:12 Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
14:02 PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:27:38