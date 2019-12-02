Metal fiyatları düşerken paladyumdan tarihi rekor

Çin'in imalat verilerinin ekonomik büyümeye işaret etmesi ve güççlenen doların altın talebini azaltması etkisiyle altın fiyatları düşerken, paladyum yeni rekor düzeyi olan 1,854.40 dolara kadar yükselerek yıllık artışını yüzde 46'ya yükseltti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.64 düşüşle 16.86 dolardan,

altın, yüzde 0.53 düşüşle 1,464.80 dolardan,

bakır, yüzde 0.44 düşüşle 2.63 dolardan,

platin, yüzde 0.27 artışla 902.80 dolardan ve

paladyum yüzde 1.0 artışla 1,828.20 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,823 liraya geriledi.

Petrol fiyatları, OPEC + koalisyonunun bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda, üretim kısıntılarını derinleştirebileceğini işaret etmesi ve Çin ekonomisinin iyileşme adımları göstermesi ile yükselişe geçti.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 artışla 61.59 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.16 artışla 56.35 dolardan işlem görüyor.