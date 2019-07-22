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Metal fiyatları jeopolitik belirsizlikler etkisiyle karışık

Metal fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimene gideceği beklentileri etkisiyle karışık.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.08 artışla 16.37 dolardan,altın, yüzde 0.028 düşüşle 1,426.3 dolardan,bakır, yüzde 0.74 düşüşle 2.

22.07.2019 17:50 Metal fiyatları jeopolitik belirsizlikler etkisiyle karışık
– Metal fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimene gideceği beklentileri etkisiyle karışık.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.08 artışla 16.37 dolardan,
altın, yüzde 0.028 düşüşle 1,426.3 dolardan,
bakır, yüzde 0.74 düşüşle 2.732 dolardan,
platin, yüzde 0.07 düşüşle 851.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.34 artışla 1,513.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,759 liraya yükseldi.
Orta Doğu'da yükselen gerilimler ve petrol nakliyat rotasının güvensizlik endişeleri etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.8 artışla 62.97 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.67 artışla 56 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

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