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Metal fiyatları ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi

Değerli metal fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların artan ticaret savaşı endişeleri etkisiyle sürüyor.

05.08.2019 15:26 Metal fiyatları ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi
– Değerli metal fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların artan ticaret savaşı endişeleri etkisiyle sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekonomi danışmanlarının aksi yöndeki tavsiyelerine karşın, 1 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere, Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını ve bu hamlenin Çin'i bir ticaret anlaşması imzalamaya ikna etmemesi durumunda, yüzde 25 artış ile devam edileceğini duyurmasının ardından, ticaret görüşmelerinin gergin bir hale geçmesi ile yatırımcılar güvenli limanlara sığındı.
Gelişmeler etkisiyle altın yüzde 0.98 artışla 1,471.9 dolara, gümüş yüzde 1.17 artışla 16.46 dolara, Paladyum yüzde 1.49 artışla 1,425.1 dolara ve platin yüzde 0.83 artışla 860.1 dolara yükseldi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

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