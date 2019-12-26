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Metal işçilerinin toplu sözleşme süreci

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından 2. ara bulucu toplantısında da anlaşmaya varılamadı.

26.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:50 Metal işçilerinin toplu sözleşme süreci
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından 2. ara bulucu toplantısında da anlaşmaya varılamadı.
Birleşik Metal-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, MESS ile sendika arasında süren ve 41 fabrikadan binlerce üyeyi kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 4 Aralık'ta yapılan toplantıda uyuşmazlıkla sonuçlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Birleşik Metal-İş ile MESS arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında resmi ara bulucu ile ilk toplantının 20 Aralık'ta yapıldığı, 2. toplantının bugün yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Resmi ara bulucu Levent Akın başkanlığında, bugün tarafların katılımıyla yapılan toplantıda bir anlaşma sağlanamadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böylece ara bulucu süresi sona ermiştir. Ara bulucu raporunu, önümüzdeki günlerde Bakanlığa verecektir. Ara bulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının ardından grev süreci başlayacaktır. MESS'in bu süreçteki yaklaşımını protesto etmek için, DİSK Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri, dün ve bugün tüm vardiyalarda servislerden inerek fabrikalarda yürüyüş yapıp, iş yerlerinde bildiri okuyarak bir saatlik duruş eylemleri gerçekleştirdi."

Birleşik Metal İş Sendikası, Güncel

Kaynak: AA

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