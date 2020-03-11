Metal levha aracın ön camına saplandı; sürücü ölümden döndü
Metal levha aracın ön camına saplandı; sürücü ölümden döndüVahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da otoyolda karşı şeritten uçan metal levha, bir otomobilin ön camına saplandı.
11.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:10
Metal levha aracın ön camına saplandı; sürücü ölümden döndü
Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya 'da otoyolda karşı şeritten uçan metal levha, bir otomobilin ön camına saplandı. Parçanın yarısının camı kırarak içeriye girdiği görüldü. O anlar saniye saniye araç kamerasınca kaydedildi.
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir otoyolda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde otoyolda ilerleyen bir otomobilin ön camına, karşı şeritten uçan bir metal levha saplandı. Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda metal bir levhanın sertçe aracın ön camına çarptığı ve levhanın yarısının camı kırarak aracın içerisine girdiği görüldü. Olay yerine gelen trafik ekipleri, levhanın karşı şeride nasıl fırladığına ilişkin inceleme başlatırken; yerel medya, olayda sürücünün yara almadığını bildirdi.
Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya 'da otoyolda karşı şeritten uçan metal levha, bir otomobilin ön camına saplandı. Parçanın yarısının camı kırarak içeriye girdiği görüldü. O anlar saniye saniye araç kamerasınca kaydedildi.
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir otoyolda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde otoyolda ilerleyen bir otomobilin ön camına, karşı şeritten uçan bir metal levha saplandı. Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda metal bir levhanın sertçe aracın ön camına çarptığı ve levhanın yarısının camı kırarak aracın içerisine girdiği görüldü. Olay yerine gelen trafik ekipleri, levhanın karşı şeride nasıl fırladığına ilişkin inceleme başlatırken; yerel medya, olayda sürücünün yara almadığını bildirdi.
Kaynak: DHA
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