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Metal mutfak eşya ihracatında hedef 1 milyar dolar

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası ihracatında hedefin 1 milyar dolar olduğu bildirildi.

29.09.2019 09:58Metal mutfak eşya ihracatında hedef 1 milyar dolar
Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası ihracatında hedefin 1 milyar dolar olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 50'ye yakın metal mutfak eşya firması üretim yapıyor. Ürünler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Başta Ortadoğu olmak üzere Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen mutfak eşyasında hedeflenen rakam ise 1 milyar dolar.

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşya sektöründe 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen Sercan Özçimen, babadan kalan mesleği büyüttüklerini ve 15 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın metal mutfak eşya üretiminde öncü bir şehir olduğunu belirten Özçimen, "Firmamız 40'ıncı yılında ve baba mesleği olarak bizler 15 yıldır bu işin içindeyiz. Firma olarak 15 ülkeye yüzde 80 kapasiteyle ihracat yapıyoruz. Kahramanmaraş metal mutfak eşya üretiminde öncü şehir olmaya devam ediyor. Metal mutfak eşya üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiriyoruz. Buradan Arap ülkelerinin tamamına ihracat yapıyoruz ve hedefimiz Avrupa'nın tamamı, Amerika ve Çin'e ürün göndermektir. Kahramanmaraş'ta 50'ye yakın firma var ve hedeflediğimiz ihracat rakamı 1 milyar dolar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, İhracat, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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