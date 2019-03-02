Metal Para Yutan Çocuk Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Tunceli
'nin ovacık ilçesinde yuttuğu metal paranın solunum yolunu tıkadığı 2 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle götürüldüğü Malatya
'da, Turgut Özal
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık
ilçe merkezinde yaşayan 2 yaşındaki Erhan Ayaz
Oruç, elindeki metal parayı yuttu.
Solunum güçlüğü çeken çocuklarının elindeki metal paranın olmadığını fark eden Oruç ailesi, durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun ilk müdahalesini gerçekleştiren doktorlar, hastanın tam teşekküllü hastaneye sevkini kararlaştırdı.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, hastane yetkililerinden durumu öğrendikten sonra devreye girerek askeri helikopter tahsis edilmesini sağladı.
Kısa sürede askeri helikopterle hastaneden alınan küçük çocuğun, Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine sevki sağlandı.
Minik Erhan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Tunceli, Ovacık, Sağlık
Kaynak: AA