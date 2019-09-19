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Metal pirinç yüklü kamyon hırsızlığına 10 gözaltı

Kocaeli'de 30 ton metal pirinç yüklü kamyon hırsızlığı soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı.

19.09.2019 22:14Metal pirinç yüklü kamyon hırsızlığına 10 gözaltı
Kocaeli'de 30 ton metal pirinç yüklü kamyon hırsızlığı soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, 3 Eylül tarihinde Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 16 AAB 646 plakalı kamyonun çalındığı ihbarını alan Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayıyla ilgili kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kullandığı aracı tespit ederek araç sahibi M.A.T.'yi gözaltına aldı.

Geniş kapsamlı araştırmasını sürdüren Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 ton metal pirinç yüklü kamyonun önce İstanbul'un Pendik ilçesine, ardından da başka bir araca ait plaka takılarak Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir firmaya gittiğini ve metal pirinçlerin burada kamyondan indirildiğini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, kamyondan indirilen metal pirinçleri brandayla üstü kapatılarak gizlenmiş şekilde buldu. Depoda bulunan malzemeler tespit edilirken, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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