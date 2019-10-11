Metal pirinç yüklü kamyonun çalınması

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eylül ayında metal pirinç yüklü kamyonun çalınmasına ilişkin 11 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Eskihisar yolunda, 3 Eylül'de 1 milyon 150 bin lira değerinde 30 ton sarı renkli metal pirinç yüklü 16 AAB 646 plaka kamyonun çalınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli plakalı bir otomobille Tekirdağ Çorlu'da da yemeklik yağ yüklü kamyonun çalındığı bilgisine ulaştı.

Polis, iki kamyonu çalanların aynı kişiler olabileceğini değerlendirerek, soruşturmayı derinleştirdi.

Polis ekipleri, İstanbul Tuzla'da bir yemek fabrikasının önünde bulunduğunu tespit ettikleri söz konusu kamyonu takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla kamyona ve yağlara el konuldu. Daha sonra yağlar ve kamyon, sahiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri, kamyonları çalan ve çalıntı ürünleri satın aldığı belirlenen şüpheliler C.G, Z.K, H.M, A.M. B, S.G, K.K, E.S, E.B, C.B, İ.Ö. ve Elif K'yi İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların daha önceden suç kaydının olduğu ve bazılarının hakkında da kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri olduğu öğrenildi.

Olay

3 Eyül'de metal pirinç yüklü kamyonun çalınmasına ilişkin polis ekipleri, 19 Eylül'de kamera görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı 34 BZM 831 plakalı aracın sahibi M.A.T'yi gözaltına almış, çalınan kamyonda bulunan malzemenin Bursa'da bir metal fabrikasının deposuna indirildiğini tespit eden ekipler, depoya baskın düzenlemişti.

Üzeri brandayla kapatılarak gizlenmiş halde bulunan malzemeler, sahibine teslim edilmiş, gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.