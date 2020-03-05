Film,1999 yılında gerçekleştirdikleri konserin 20. yılı için nedeniyle ikince kez bir araya gelen Metallica
ile San Francisco Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdikleri konseri gözler önüne seriyor. Metallica’nın San Francisco Symphony ile birlikte kaydettiği canlı konser kaydının yer aldığı film
de, hem 1999 yılında çıkan S&M albümünden parçalara hem de yeni şarkıların senfonik versiyonlarına yer veriliyor.Filmin Türü:
MüzikalOrijinal Adı:
Metallica & San Francisco Symphony S&M2Yapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
150 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
08.10.2019 Metallica & San Francisco Symphony S&M2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.