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Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı Foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandıKİLİS - Kilis'te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

16.10.2019 16:02
Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
KİLİS - Kilis'te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Çerçili köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için çukura giren Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Gaziantep Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. 3 kişi Kilis merkeze bağlı Çerçili köyü Çilolar mezrasında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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